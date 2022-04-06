City, kaptanı Kevin De Bruyne ile avantajı kaptı! Manchester City 1-0 Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvanın favorilerinden Manchester City sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. İngiliz ekibi Kevin De Bruyne'nin 70. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 00:06
City, kaptanı Kevin De Bruyne ile avantajı kaptı! Manchester City 1-0 Atletico Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk heyecanı başladı. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde Pep Guardiola'nın Manchester City'si, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini sahasında ağırladı.

Mücadelede tek golü Manchester City adına Kevin De Bruyne kaydetti. Bu sonuçla İngiliz ekibi avantajlı bir skor elde etti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumunda Manchester City'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma 13 Nisan Çarşamba günü olacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 22.00'de çalacak. 




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