Claudio Ranieri'den emeklilik kararı!

Cagliari'yi Seria A'da tutmayı başaran 72 yaşındaki Claudio Ranieri, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:33
Claudio Ranieri'den emeklilik kararı!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri, emekliye ayrıldığını açıkladı.

Ranieri, Cagliari Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

LEICESTER CITY İLE PREMİER LİG ŞAMPİYONU OLDU

Teknik direktörlüğe 1986'da başlayan 72 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yaptı. Ranieri, 38 sene süren teknik direktörlük kariyeri boyunca Cagliari'nin yanı sıra ülkesinde Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, Sampdoria, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Watford, Fulham, Leicester City, Fransa'da Monaco ve Nantes'ı çalıştırdı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da kısa süre görev alan Ranieri, Cagliari'yi başına geçtiği iki dönemde de İtalya 1. Futbol Ligi'ne (Serie A) taşıdı. Fiorentina ile İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa, Valencia ile İspanya Kral Kupası, UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Süper Kupa'da birer kez mutlu sona ulaşan Ranieri, en büyük başarısını ise Leicester City'yi 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak yaşadı.

İtalyan çalıştırıcı, Cagliari ile geçtiğimiz sezon Serie A'ya çıkma başarısı göstermişti.


Claudio Ranieri haberleri Cagliari haberleri Emekli haberleri

İlgili Haberler

Yunus Akgün'ün takımı Leicester City Premier Lig'e yükseldi!

Yunus Akgün'ün takımı Leicester City Premier Lig'e yükseldi!
Leicester City 3 puanı 3 golle aldı

Leicester City 3 puanı 3 golle aldı
Galatasaray'dan kiralanmıştı: Leicester City'den Yunus Akgün kararı!

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Leicester City'den Yunus Akgün kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Olaylı derbide yeni gelişme: 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı!

Olaylı derbide yeni gelişme: 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı!
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Dizi senaryosu anlatıyor'

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Dizi senaryosu anlatıyor'
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
Çorum FK'den hakem isyanı: 'Mahvettiniz'

Çorum FK'den hakem isyanı: 'Mahvettiniz'
Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı

Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı
Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”