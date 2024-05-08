Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:41
Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk finalist bu akşam Belçika'da belli olacak.

CLUB BRUGGE - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge ile Fiorentina, Jan Breydel Stadyumu'nda TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek.

CLUB BRUGGE - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadeleyi Exxen canlı olarak yayımlayacak.

Fiorentina, İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanmıştı.

"Bu küçük mücadelede öndeyiz ve kartlarımızı doğru oynamak için maça çıkacağız" dedi antrenör Vincenzo Italiano, Fiorentina takımının ilk ayaktaki dramatik galibiyetinin ardından. Dikkatler Belçika'ya çevrilmişken, takımının ilk maçta Ricardo Sottil, Andrea Belotti ve M'Bala Nzola aracılığıyla kendilerine üç gol getiren bazı parlak anları yeniden yaratmasını umacak.

Ancak rakipleri, Hans Vanaken'in penaltısı ve Thiago'nun ikinci yarıdaki vuruşu sayesinde, Floransa'da oyundan atılan Raphael Onyedika'dan yoksun olacak olsalar da, bu turda hala çok umutlular. Fiorentina'nın geçen yıl finalde West Ham'a kaybettikten sonra telafi arayışında olduğu, Club Brugge'ün ise 32 yıl sonra ilk Avrupa yarı finaline ulaşmanın avantajını kullanmak istediği bu eşleşmede her iki tarafın da kazanmak için oynayacağı çok şey var.

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele; Skov Olsen, Balanta, Vetlesen, Vanaken, De Cuyper; Nusa, Thiago

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti

TEKNİK DİREKTÖRLER NE SÖYLEDİ?

Club Brugge Teknik Direktörü Nicky Hayen, "Bu harika bir maç, benim ve tüm takım için harika bir fırsat. Normal bir maçmış gibi davranacağım ama kesinlikle tamamen odaklanmış olacağız. Biz aç bir takımız. Belçika futbolunun Avrupa'daki yeri için çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi

Fiorentina'nın hocası Vincenzo Italiano ise, "Bizi buraya getiren oyunu oynamaya devam etmeliyiz. Herhangi bir konsantrasyon kaybından ve tereddütten kaçınmalıyız. Avantaj bizde ama buraya geldiğimiz gibi oynamadan 90 dakika dayanabileceğimizi düşünürsek kaybederiz. İlk maçta yaptığımız her şeyi yapmalıyız, sadece daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.


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