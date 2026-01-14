Conor Gallagher'ın transferi resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.01.2026 20:09:00
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid forması giyen 25 yaşındaki İngiliz oyuncu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.

Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, İngiltere Premier Lig'e geri döndü.

Atletico Madrid, orta saha oyuncusu Gallagher için Tottenham ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

İspanyol ekibinin, Callagher'ın transferinden 40 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı aktarıldı.

Atletico Madrid'e 2024 yazında Chelsea'den transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bir buçuk yıllık aranın ardından ülkesi İngiltere'ye geri döndü.

Atletico Madrid forması altında toplamda 77 maça çıkan Gallagher, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

