Coventry City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Coventry City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:41
Coventry City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta yarı final heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Mark Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

COVENTRY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

COVENTRY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 4-3 mağlup etmişti.

Coventry City ise Wolverhampton deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.



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