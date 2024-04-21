Coventry City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Coventry City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta yarı final heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Mark Robins'in ekibi Coventry City ile karşı karşıya gelecek.
COVENTRY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
COVENTRY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 4-3 mağlup etmişti.
Coventry City ise Wolverhampton deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
manchester united haberleri Coventry City haberleri FA Cup haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu