Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:14

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:14

Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan derbi sonrasında yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Cristian Baroni'nin kim olduğu ve futbol kariyeri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Cristian Baroni kimdir, nereli, kaç yaşında? Cristian Baroni hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

CRİSTİAN BARONİ KİMDİR?

Cristian Baroni, 25 Haziran 1983 tarihinde Brezilya'nın Belo Harizonte bölgesinde doğdu. Gerçek adı, Cristian Mark Junio Nascimento Oliveira Baroni'dir. Cristian Oliveira Baroni, Série A takımlarından Corinthians’ta forma giyiyordu. Brezilya'nın en iyi defansif orta sahalarından birisi olarak tanınan Cristian Oliveira üstün top tekniği ve mücadeleci karakteriyle tanındı. Uzaktan sert şutlarla etkili olabilen başarılı orta saha oyuncusu aynı zamanda golcü kimliğine de sahipti.

Birçok mevkide başarılı olabilen Cristian Oliveira Brezilya’da Corinthians takımının orta sahada yükünü sırtlayan isim olarak nitelendiriliyordu. Futbol kariyerine Brezilya’nın Atletico Paranense takımında başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu kulüpte forma giydiği 57 maçta 6 gol kaydetti.

2007 - 2008 yıllarında Paranaense takımından Flamengo’ya kiralık olarak giden Cristian 45 maçta görev aldı ve fileleri 2 kez havalandırdı. 2008 yılının sonunda Corinthians takımına transfer olan başarılı orta saha oyuncusu 13 maçta 90 dakika forma giydi ve 2 gol kaydetme başarısını gösterdi. Série A liginde toplamda 60 maçta forma şansı bulan Cristian Oliveira 4 gole imza atarken, 4'te asist yaptı. Defansif anlamda agresif bir görünüm çizen Cristian Oliveira’nın buna rağmen faul problemi bulunmuyor. 29 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Cristian 2005 yılında Brezilya Kupası’nı, 2008 yılında Taça Guanabara, Rio Janeiro şampiyonasını ve Serie B şampiyonluğunu kazanırken, Corinthians ile Paulista Ligi'nde zafere ulaştı.

20 Temmuz 2009 tarihinde sol kanat oyuncusu André Santos ile birlikte Brezilya'nın Corinthians takımından 5 milyon € karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk maçına 2 Ağustos 2009'da takımının Beşiktaş ile oynadığı süper kupa maçında çıkan Cristian Baroni ilk sezonunda 38 maça çıktı ve 3 gol attı.

Cristian Baroni, 2010-11 sezonundaki ilk maçına Young Boys ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçında çıktı. Ancak maçı 1-0 Fenerbahçe kaybetti. Cristian Baroni, 04.10.2012 tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi macı olan Borussia Mönchengladbach deplasmanında 4-2 kazanılan maçta biri frikikten olmak üzere 2 gol atarak yıldızlaştı. Alex takımdayken defansif ortasaha ya da ortasahada görev alırken Alex gidince onun yerinde oynamaya başladı.

2014-15 sezonunun başında Süper Lig yabancı oyuncu kısıtlaması nedeni ile Fenerbahçe Spor Kulübü'yle yollarını ayıran Cristian Baroni, 2021 yılında futbolu bıraktı.

CRİSTİAN BARONİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2003-2005 Paulista

Paulista 2005-2007 Paranaense

Paranaense 2007-2008 Flamengo

Flamengo 2008-2009 Corinthians

Corinthians 2009-2014 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2015-2017 Corinthians

Corinthians 2017 Grêmio

Grêmio 2018-2019 São Caetano

São Caetano 2020 CA Juventus

CA Juventus 2021 Lemense

CRİSTİAN BARONİ BAŞARILARI

Paulista

Copa do Brasil: 2005

Flamengo

Taça Guanabara: 2008

Campeonato Carioca: 2008

Corinthians

Série B: 2008

Campeonato Paulista: 2009

Copa do Brasil: 2009

Fenerbahçe