Yayınlanma: 21.08.2024 - 22:49

Güncelleme: 21.08.2024 - 22:49

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef bölgelerden biri de orta saha. Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isim ise Cristian Medina oldu. Peki, Cristian Medina kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Cristian Medina kaç yaşında, nereli?

CRISTIAN MEDINA KİMDİR?

Cristian Nicolás Medina 1 Haziran 2002 yılında dünyaya geldi. Medina, Kasım 2012'de Boca Juniors'a transfer olmadan önce Rayo de Malaver'deki gençlik saflarından geçti. Sonraki sekiz yıl boyunca gençlik sistemlerinde kaldı ve orta saha oyuncusu, Nisan 2018'de River Plate'e karşı bir akademi Superclásico'sunda rabona golü attı. Medina, teknik direktör Miguel Ángel Russo yönetiminde altı kez yedek kulübesinde yer aldığı için 2020 ortasında ilk takıma terfi etti. A takımdaki ilk maçına 14 Şubat 2021'de Copa de la Liga Profesional'de Gimnasia y Esgrima'ya karşı çıktı ve La Bombonera'da kalan yirmi dakika kala Leonardo Jara'nın yerine geçti.

Medina, teknik direktör Diego Placente yönetiminde Arjantin'in 2017 Güney Amerika Şampiyonası'nı kendi topraklarında kazanan ve finalde Brezilya'yı yenen U15 takımının bir parçasıydı. İki yıl sonra Medina, Pablo Aimar'ın U17 takımı tarafından Peru'daki 2019 Güney Amerika Şampiyonası ve Brezilya'daki 2019 FIFA Dünya Kupası için seçildi. Paraguay'a karşı yedi maçta bir gol attı ve ilk turnuvayı kazandılar, ikincisinde üç kez yer aldılar ve son on altıya kaldılar.