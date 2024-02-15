Cristiano Ronaldo attı: Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Al Fayha'yı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Al Fayha ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr 1-0 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Göz Atın
26 MAÇTA 25 GOL
Ronaldo, bu golle birlikte bu sezon 26. maçında 25'nci golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
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