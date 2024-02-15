Cristiano Ronaldo attı: Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı!

Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Al Fayha'yı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun golü ile 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:00
Cristiano Ronaldo attı: Al Nassr, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
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AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Al Fayha ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr 1-0 kazandı. 

Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. 

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26 MAÇTA 25 GOL

Ronaldo, bu golle birlikte bu sezon 26. maçında 25'nci golünü kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.


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