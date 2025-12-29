Cristiano Ronaldo'dan geleceği için açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 16:32:00
AA
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1000 gole ulaşmadan emekli olmayacağını söyledi.

Dubai'de katıldığı ödül töreninde konuşan 40 yaşındaki Ronaldo, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım" ifadelerini kullandı.

Futbola devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ronaldo, "Orta Doğu'da mı Avrupa'da mı oynadığım önemli değil, futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum" dedi.

2022'de Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, cumartesi günü 3-0 kazandıkları Al Akhdoud maçında iki kez fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 956'ya çıkarmıştı.

30 yaşından itibaren 493 gol atan Ronaldo, eski İngiliz futbolcu Ronnie Rooke'un Arsenal, Fulham ve Crystal Palace formasıyla 64 yıl önce kırdığı rekoru da egale etmişti.

