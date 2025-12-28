Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Ronaldo - Messi aynı takımda buluşuyor' haberi herkesi ters köşe yaptı!

'Ronaldo - Messi aynı takımda buluşuyor' haberi herkesi ters köşe yaptı!

28.12.2025 14:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
'Ronaldo - Messi aynı takımda buluşuyor' haberi herkesi ters köşe yaptı!

İspanyol basını bugün Cristiano Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken bir haber geçti. Portekizli yıldızın Inter Miami'ye transfer olup Lionel Messi'yle birlikte oynayarak kariyerini noktalamak istediği belirtildi. Dünya basınında infial yaratan bu haberde gerçek ortaya çıktı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun menajerlerine talimat vererek Inter Miami'ye transfer olmak istediğini yazdı.

Haberde Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son döneminde Lionel Messi'yle birlikte oynamak ve daha sonra yeşil sahalara veda etmeyi planladığı vurgulandı.

İSPANYA'DA 28 ARALIK ŞAKA GÜNÜ

Geçilen bu haber dünya basınında yankı uyandırırken gerçek ise ortaya çıktı. İspanya'da 28 Aralık tarihi, 1 Nisan Şaka Günü'yle benzer bir anlam barındırıyor.

Haberin devamında Cristiano Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olma kararının ardındaki nedenler de sarkastik bir dille sıralanarak (Örneğin Terminatör 7 filmi için teklif aldığı söylentileri) haber metni söz konusu güne uygun hale getirildi.

İlgili Konular: #İspanya #lionel messi #cristiano ronaldo

İlgili Haberler

MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami
MLS'te şampiyon Lionel Messi'li Inter Miami MLS play-off finalinde Lionel Messi'li Inter Miami, Thomas Müller'li Vancouver Whitecaps'i 3-1 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.
MLS finalinde Messi ile Müller karşı karşıya!
MLS finalinde Messi ile Müller karşı karşıya! Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Thomas Müller'i kadrosunda bulunduran Vancouver Whitecaps, finale yükseldi.
Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası açıklaması!
Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası açıklaması! Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin görüşlerini aktardı.