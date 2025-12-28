'Ronaldo - Messi aynı takımda buluşuyor' haberi herkesi ters köşe yaptı!

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun menajerlerine talimat vererek Inter Miami'ye transfer olmak istediğini yazdı.

Haberde Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son döneminde Lionel Messi'yle birlikte oynamak ve daha sonra yeşil sahalara veda etmeyi planladığı vurgulandı.

İSPANYA'DA 28 ARALIK ŞAKA GÜNÜ

Geçilen bu haber dünya basınında yankı uyandırırken gerçek ise ortaya çıktı. İspanya'da 28 Aralık tarihi, 1 Nisan Şaka Günü'yle benzer bir anlam barındırıyor.

Haberin devamında Cristiano Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olma kararının ardındaki nedenler de sarkastik bir dille sıralanarak (Örneğin Terminatör 7 filmi için teklif aldığı söylentileri) haber metni söz konusu güne uygun hale getirildi.