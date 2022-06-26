Cristiano Ronaldo için Chelsea sürprizi!
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin, geçen hafta Portekiz'de Jorge Mendes ile bir araya geldiği belirtildi. Konuşulan konulardan birinin de Cristiano Ronaldo'nun Chelsea'ye muhtemel transferi olduğu öne sürüldü.
Manchester United'da hayal kırıklığı ile dolu bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
RONALDO VE CHELSEA
The Athletic'te yer alan habere göre; Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin, geçen hafta Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile Portekiz'de bir araya geldiği aktarıldı. Görüşmede masadaki konulardan birinin de Ronaldo'nun Chelsea'ya olası transferi olduğu belirtildi.
Chelsea'nin, Portekizli yıldızın Manchester United'daki durumunu yakından izleyeceği ifade edildi. Manchester United cephesinin Ronaldo'nun takımda kalmasını beklediği, Ronaldo'nun ise takıma dair endişeleri olduğu kaydedildi.
24 GOL ATTI
2021 yazında yıldızının parladığı Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki Ronaldo, geride kalan sezonda çıktığı 38 maçta 24 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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