Cristiano Ronaldo iddiasının arkasında: 'Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak'
Cristiano Ronaldo, geçen haftalarda Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia eden sözleri tartışma konusu olmuştu. Cristiano Ronaldo konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan futboluyla ilgili sözleri olay olmuştu.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etmiş ve bu sözler tartışma yaratmıştı.
"SUUDİ LİGİ EN İYİLERİNDEN OLACAK"
Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Cristiano Ronaldo, "Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak." ifadelerini kullandı.
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