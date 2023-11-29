Galatasaray U19, Manchester United'ı devirdi
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Manchester United U19'u 1-0 mağlup etti.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu beşinci müsabakasında Galatasaray U19 ile Manchester United U19 takımları karşılaştı.
Galatasaray U19 takımı ilk yarıda bulduğu golle karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 11.dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte grupta puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Manchester United ise 4 puanla grupta son sırada yer alıyor.
Galatasaray U19, grubun son karşılaşmasında deplasmanda Kopenhag U19 takımıyla karşılaşacak. İngiliz ekibi ise sahasında Bayern Münih U19'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehir MHP’ye bırakılacak!
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Görür o ili işaret etti: '7.4’lük deprem bekliyoruz'
- Bakanın imzasını taklit ederek suç işleyen polisler!
- Canlı yayında tansiyon yükseldi!
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- Şeriat kuralları Afganistan’ı aratmadı
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Fenomen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama