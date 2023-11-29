Galatasaray U19, Manchester United'ı devirdi

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Manchester United U19'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:03
Galatasaray U19, Manchester United'ı devirdi
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UEFA Gençlik Ligi A Grubu beşinci müsabakasında Galatasaray U19 ile Manchester United U19 takımları karşılaştı.

Galatasaray U19 takımı ilk yarıda bulduğu golle karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 11.dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte grupta puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer aldı.  Manchester United ise 4 puanla grupta son sırada yer alıyor. 

Galatasaray U19, grubun son karşılaşmasında deplasmanda Kopenhag U19 takımıyla karşılaşacak. İngiliz ekibi ise sahasında Bayern Münih U19'u ağırlayacak.


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