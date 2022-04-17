Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'tan kazandığı bonuslar şok etti
Manchester United'ın 37 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da aldığı bonuslarla gündeme geldi.
Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, Norwich City'yi Cristiano Ronaldo'nun 3 golüyle mağlup etti. 15 gol atıp 3 de asist üreten Portekizli yıldız, bu sezon Premier Lig'de 18 gole etki etti.
The Sun'ın bugün yaptığı haberde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan kazandığı bonus yer aldı. Portekizli süperstarın kazandığı bonus dudak uçuklattı.
GOL BAŞINA 100 BİN POUND
Habere göre bu sezon Manchester United'da 20 golü geçen Ronaldo 750 bin Pound'u cebine koydu. 37 yaşındaki oyuncu hat-trick için ise 100 bin Pound daha kazandı.
Ronaldo attığı gol başına United'dan 100 bin Pound kazanacak. Kırmızı Şeytanlar'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan Ronaldo'nun sezonu takımının en golcü isim olarak kapatması durumunda kazancının 1 milyon Pound'a yaklaşması bekleniyor.
Portekizli oyuncu sezonu 30 golle tamamlarsa toplamda 2.75 milyon Pound gelir elde edecek.
Sezon başında Juventus'tan ayrılıp Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
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