Eski Galatasaraylı Felipe Melo için tutuklama kararı
Uruguay'da Libertadores Kupası finaline çıkacak olan Palmeiras'ın kaptanı Felipe Melo, 2017'de yaşanan bir olay nedeniyle Flamengo ile oynayacakları maçı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Libertadores Kupası'nda Flamengo ile final oynayacak olan Palmeiras'ın kaptanı eski Galatasaraylı Felipe Melo, maçın oynanacağı Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olması nedeniyle büyük bir ikilemde.
Brezilya basını, 2017 yılında oynanan Penarol - Palmeiras maçında yaşanan olaylarda emniyet güçlerine ifade vermesi gereken Melo'nun maç oynandıktan hemen sonra ülkesine döndüğü için işlemlerinin tamamlanamadığını aktardı. Yaşanan olaylarda ifade vermeyen tek kişinin Melo olması nedeniyle davanın kapatılamadığı ve bu nedenle Melo'nun Uruguay'a girdiği anda polisler tarafından sorguya çekileceği ve maça çıkamama tehlikesinin olduğu ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
27 Nisan 2017'de Libertadores Kupası 5. Grup maçında oynanan Penarol - Palmeiras karşılaşması 3-2 Brezilya ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdiği olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda Penarollü oyuncular Felipe Melo'nun üzerine gelince Brezilyalı oyuncu, rakibi olan bir futbolcuya yumruk atmış ve olaylar büyümeden güvenlik güçleri sahaya girmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!
- Sunucu Murat Başoğlu hastaneye kaldırıldı
- Muharrem İnce'den ittifak açıklaması