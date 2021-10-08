Eski Galatasaraylı Felipe Melo için tutuklama kararı

08 Ekim 2021 Cuma, 10:27

Libertadores Kupası'nda Flamengo ile final oynayacak olan Palmeiras'ın kaptanı eski Galatasaraylı Felipe Melo, maçın oynanacağı Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olması nedeniyle büyük bir ikilemde.

Brezilya basını, 2017 yılında oynanan Penarol - Palmeiras maçında yaşanan olaylarda emniyet güçlerine ifade vermesi gereken Melo'nun maç oynandıktan hemen sonra ülkesine döndüğü için işlemlerinin tamamlanamadığını aktardı. Yaşanan olaylarda ifade vermeyen tek kişinin Melo olması nedeniyle davanın kapatılamadığı ve bu nedenle Melo'nun Uruguay'a girdiği anda polisler tarafından sorguya çekileceği ve maça çıkamama tehlikesinin olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

27 Nisan 2017'de Libertadores Kupası 5. Grup maçında oynanan Penarol - Palmeiras karşılaşması 3-2 Brezilya ekibinin üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdiği olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda Penarollü oyuncular Felipe Melo'nun üzerine gelince Brezilyalı oyuncu, rakibi olan bir futbolcuya yumruk atmış ve olaylar büyümeden güvenlik güçleri sahaya girmişti.