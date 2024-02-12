Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:58
Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'a 4-2 mağlup olmuştu.

Crystal Palace ise Brighton deplasmanından 4-1 mağlup ayrılmıştı.


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