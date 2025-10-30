Crystal Palace, Liverpool'un kabusu oldu: 70 günde 3 kez yendiler!

Liverpool, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Crystal Palace'ı konuk etti. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi misafir takım 3-0 kazandı ve tur atladı.

Palace'a galibiyeti getiren goller 41 ve 45. dakikalarda Ismaila Sarr ve 88. dakikada Yeremi Pino'dan geldi. Liverpool'da Amara Nallo 79. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Üst üste aldığı yenilgilerle kötü bir dönemden geçen Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı. Kırmızılar, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Galatasaray'a da mağlup olmuştu.

LIVERPOOL'UN KABUSU CYRSTAL PALACE

Öte yandan Liverpool'u eleyen Crystal Palace, bu sezon güçlü rakibine karşı kurduğu büyük üstünlükle dikkat çekiyor. Son 70 gün içinde Liverpool ile 3 kez karşılaşan Londra temsilcisi 3 maçtan da mutlu sonla ayrıldı.

İlk olarak 10 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda oynanan Community Shield'de Kırmızılar ile karşı karşıya gelen Oliver Glasner'in öğrencileri, 90 dakikası ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta, rakibini penaltılarda 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.

27 Eylül'de oynanan Premier Lig müsabakasında ise Crystal Palace, Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve rakibinin 7'de 6'lık yenilgi serisini başlattı.

Son olarak dün gece deplasmanda Liverpool'u 3-0 yenen Palace, Kırmızılar'ın Lig Kupası'na erken veda etmesine neden oldu.