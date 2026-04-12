Crystal Palace, Newcastle United'ı uzatmalarda yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol, Newcastle'dan geldi. Deplasman ekibi, 43. dakikada Will Osula ile öne geçti.

MATETA'DAN DUBLE

İlk yarı Newcastle'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 80. dakikada Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace'a beraberliği getiren golü attı ve skor 1-1 oldu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Crystal Palace penaltı kazandı ve topun başına geçen Jean-Philippe Mateta, bu kez de 90+4. dakikada penaltıdan ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Crystal Palace oldu.

Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Crystal Palace, 13. sıraya yerleşti. 42 puana ulaşan Newcastle da 14. sırada konumlandı.

Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace, West Ham'ı ağırlayacak. Newcastle ise Bournemouth'u konuk edecek.