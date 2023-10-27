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Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:44
Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Angelos Postecogkou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-0 mağlup etmişti.

Crystal Palace ise Newcastle United deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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