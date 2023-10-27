Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Angelos Postecogkou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-0 mağlup etmişti.
Crystal Palace ise Newcastle United deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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