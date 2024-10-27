Crystal Palace, Tottenham'ı tek golle yıktı: 8 haftalık hasretini sona erdirdi!

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

Crystal Palace, Tottenham'ı tek golle yıktı: 8 haftalık hasretini sona erdirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 19:19

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta maçında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Crystal Palace oldu.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

8 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ

Ligde sekiz hafta sonra ilk galibiyeti alan Crystal Palace puanını 6'ya yükseltti. Tottenham 13 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak.


Etiketler: #tottenham #crystal palace #İngiltere Premier Lig

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