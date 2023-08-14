CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov iddialarına yanıt

Yayınlanma: 14.08.2023 - 08:14

Güncelleme: 14.08.2023 - 08:14

CSKA Moskova'nın teknik direktörü Vladimir Fedotov, Bakhtiyor Zaynutdinov'u Beşiktaş'ın istediğine dair iddialar hakkında konuştu.

Fedotov, Rus basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'la Zaynutdinov konusunda görüşmelerin yapıldığına dair haberleri doğrulayarak, "Zaynutdinov için Beşiktaş'la müzakereler sürüyor, bunu saklamayacağız ama şu anda bizim ona ihtiyacımız var. Son maçta kadroda olmamasının nedeni ufak bir sakatlığının olması" açıklamasını yaptı.

Bakhtiyor Zaynutdinov

"BEŞİKTAŞ FORMASINI MUTLULUKLA GİYER"

Kale hariç neredeyse tüm bölgelerde forma giyebilen başarılı futbolcunun yeni haftada İstanbul'a gelmesi ve siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Yönetim, Kazakistanlı futbolcuyla da seneliği 1.2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" demişti.