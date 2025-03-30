CSKA Moskova'dan transfer iddialarına cevap: 'Galatasaray'ın ilgisini...'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 17:18

Güncelleme: 30.03.2025 - 17:18

Galatasaray'ın transfer listesine CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev'in eklendiği iddiaları üzerine, Rus kulübünden açıklama geldi.

Rus ve Özbek basını, Galatasaray'ın CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği iddia etmişti.

Bu gelişme üzerine CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

"GALATASARAY'IN İLGİSİNİ İNTERNETE OKUDUM"

İddiaları yalanlayan Babaev, "Galatasaray'ın Abbosbek Fayzullaev'e ilgisini internette okudum. Bize resmi bir teklif gelmedi." dedi. Babaev ayrıca, "Kışın da kendisiyle ilgili herhangi bir talep olmadı" ifadelerini de kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Fayzullaev, Ağustos 2023'ten beri CSKA'da forma giyiyor. Kulüple olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Özbek oyuncu, bu sezon CSKA formasıyla tüm turnuvalarda çıktığı 28 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.