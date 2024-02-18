Damian Lillard, All-Star 3 Sayı Yarışmasının galibi oldu!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:44

Güncelleme: 18.02.2024 - 09:44

Lillard 2023 yılında da galip geldiği 3 Sayı Yarışmasında üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı.

Bucks yıldızı, final turunda 26 puan kaydederek Trae Young (24) ve Karl-Anthony Towns'ı (22) geride bıraktı.

Lillard, Jason Kapono'nun 2007 ve 2008'deki 3 Sayı Yarışmasını kazanmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk isim oldu.