Damian Lillard, All-Star 3 Sayı Yarışmasının galibi oldu!
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, NBA All-Star 3 Sayı Yarışmasını kazandı.
Lillard 2023 yılında da galip geldiği 3 Sayı Yarışmasında üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı.
Bucks yıldızı, final turunda 26 puan kaydederek Trae Young (24) ve Karl-Anthony Towns'ı (22) geride bıraktı.
Lillard, Jason Kapono'nun 2007 ve 2008'deki 3 Sayı Yarışmasını kazanmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk isim oldu.
?? DAME TIME ??— NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 18, 2024
Damian Lillard, Üç Sayı Yarışması’nda üst üste ikinci kez şampiyon ??#NBAAllStar pic.twitter.com/VobrASBiGf
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