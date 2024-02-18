Damian Lillard, All-Star 3 Sayı Yarışmasının galibi oldu!

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, NBA All-Star 3 Sayı Yarışmasını kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:44
Damian Lillard, All-Star 3 Sayı Yarışmasının galibi oldu!
Abone Ol google-news

Lillard 2023 yılında da galip geldiği 3 Sayı Yarışmasında üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı.

Bucks yıldızı, final turunda 26 puan kaydederek Trae Young (24) ve Karl-Anthony Towns'ı (22) geride bıraktı.

Lillard, Jason Kapono'nun 2007 ve 2008'deki 3 Sayı Yarışmasını kazanmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk isim oldu.

 


Damian Lillard haberleri All Star 3 Sayı Yarışması haberleri

İlgili Haberler

NBA All-Star Yetenek Yarışmasının galibi Team Pacers!

NBA All-Star Yetenek Yarışmasının galibi Team Pacers!
NBA All-Star Smaç Yarışması şampiyonu Mac McClung!

NBA All-Star Smaç Yarışması şampiyonu Mac McClung!
NBA ekibinden bir ilk: Shaquille O'Neal forması emekliye ayrıldı!

NBA ekibinden bir ilk: Shaquille O'Neal forması emekliye ayrıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’li Yavuzyılmaz paylaştı: Maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı! Anagold ‘asli kusurlu’ değilmiş

CHP’li Yavuzyılmaz paylaştı: Maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı! Anagold ‘asli kusurlu’ değilmiş
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
Sora nedir? Sora nasıl kullanılır? Sora ne zaman çıkacak?

Sora nedir? Sora nasıl kullanılır? Sora ne zaman çıkacak?
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
Quaresma'nın Beşiktaş'a dönmeme sebebini oğlu açıkladı

Quaresma'nın Beşiktaş'a dönmeme sebebini oğlu açıkladı
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’