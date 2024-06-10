Yayınlanma: 10.06.2024 - 20:10

Güncelleme: 10.06.2024 - 20:10

Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada'nın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Crystal Palace, Daichi Kamada'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

İngiliz ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner'in ısrarla istediği Japon oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Palace, oyuncu için resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Lazio'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 27 yaşındaki on numara, 2 gol ve 2 asist yaptı.