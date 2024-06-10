Daichi Kamada'nın yeni takımı belli oluyor
Crystal Palace'ın, Lazio ile sözleşmesi sona erecek Daichi Kamada'yı sağlık kontrolünden geçirdiği iddia edildi.
Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada'nın yeni takımı belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Crystal Palace, Daichi Kamada'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME
İngiliz ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner'in ısrarla istediği Japon oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
RESMİ AÇIKLAMA GELECEK
Sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Palace, oyuncu için resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
Lazio'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 27 yaşındaki on numara, 2 gol ve 2 asist yaptı.
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