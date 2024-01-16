Sezon başında nabız yoklanmıştı: Galatasaray'da hedef Daichi Kamada
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Daichi Kamada'yı gündemine aldığı iddia edildi.
Player Alanı
Ara Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Lazio forması giyen Daichi Kamada geldi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılar, takımda yaşanacak ayrılıklara bağlı olarak 10 numaraya takviye yapacak.
Listenin başında yer alan isimse İtalya Serie A takımlarından Lazio'da oynayan Daichi Kamada.
Galatasaray, sezon başında da Japon yıldız için nabız yoklamıştı.
DAICHI KAMADA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Daichi Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı.
Kamada, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Japon futbolcu kariyerinde daha önce VV St. Truiden ve Sagan Tosu formalarını da giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Akşener o ismi engelledi!