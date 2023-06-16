Yayınlanma: 16.06.2023 - 18:34

Güncelleme: 16.06.2023 - 18:34

Daler Kuzyaev, Beşiktaş'ın transfer sürecinde adı geçen futbolcular arasında yer alıyor. Futbolseverler, Daler Kuzyaev'in kariyerini, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide futbol oynadığını araştırıyor. Peki, Daler Kuzyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? Daler Kuzyaev hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Daler Kuzyaev hakkında merak edilenler...

DALER KUZYAEV KİMDİR?

Daler Kuzyaev, 15 Ocak 1993 yılında Rusya'da dünyaya geldi. 182 cm boyunda olan Kuzyaev, merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Rusya Milli Takımı'nda 46 kez forma giyen Kuzyaev, Zenit'te futbola başlamıştır. Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny, Akhmat Grozny gibi ekiplerde forma giymiştir. Son olarak Zenit'e dönen Kuzyaev 6 senedir Zenit'te forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta 5 gol 7 asist üretti.

DALER KUZYAEV HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2011-2012 Akademia Zenit

2012-2013 Svarog-SMU303

2013-2014 Karelia

2013-2014 Neftekhimik

2013-2014 Terek Grozny

2014-2017 Akhmat Grozny

2017-2018 Zenit