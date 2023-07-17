Daniele Santarelli'den şampiyonluk açıklaması

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:31

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:31

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"HER TURNUVAYI KAZANABİLİRİZ"

Şampiyonlukla ilgili konuşan Santarelli, "Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç. Şimdi kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık. her zaman böyle devam etmeyecek, çalışmalıyız. Her turnuvayı kazanabiliriz ama kolay değil. Bu hayali yakalayabilmek için buraya geldik" ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli



"ÇOK İYİ OYUNCULARIM VAR"

Daniele Santarelli kariyerindeki başarıların hatırlatılması üzerine, "Sırbistan'ın ardından Türkiye ile de dünya birincisi olduk. Çok şanslıyım diyebilirim. Federasyon istediğim gibi çalışmama olanak sağlıyor. Çok iyi oyuncularım var" açıklamasını yaptı.