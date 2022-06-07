Danimarka Avusturya'yı deplasmanda yendi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Avusturya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibini 2-1'lik skorla yenen Danimarka 3 puanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 09:30
Danimarka Avusturya'yı deplasmanda yendi
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UEFA Uluslar Ligi 2. haftasında, A Ligi 1. Grup karşılaşmasında; Danimarka, deplasmanda Avusturya'yı 2-1 yendi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı, elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg ile öne geçen Danimarka, 67. dakikada Xaver Schlager'in golüne engel olmadı ve maça eşitlik geldi.

Danimarka, Jens Stryger'in 84. dakikada bulduğu gol ile tekrar öne geçti ve maçı da 2-1 kazandı.


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