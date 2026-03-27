Danimarka güle oynaya Dünya Kupası play-off finaline yükseldi!

Danimarka güle oynaya Dünya Kupası play-off finaline yükseldi!

27.03.2026 01:16:00
Cumhuriyet Spor
Danimarka güle oynaya Dünya Kupası play-off finaline yükseldi!

Danimarka, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Danimarka ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 4-0'lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Mikkel Damsgaard, 58. ve 59. dakikalarda Gustav Isaksen ile 75. dakikada Christian Nörgaard attı.

Bu sonucun ardından Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti'ni penaltılar sonucu 4-3 mağlup eden Çekya ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

İtalya iki golle Dünya Kupası play-off finaline yükseldi!
İtalya iki golle Dünya Kupası play-off finaline yükseldi! İtalya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi sahasında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Sebastian Szymanski'nin iki asistiyle Polonya Dünya Kupası play-off finalinde!
Sebastian Szymanski'nin iki asistiyle Polonya Dünya Kupası play-off finalinde! Polonya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi evinde ağırladığı Arnavutluk'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Viktor Gyökeres hat-trick yaptı: İsveç Dünya Kupası play-off finaline çıktı!
Viktor Gyökeres hat-trick yaptı: İsveç Dünya Kupası play-off finaline çıktı! İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.