Danimarka güle oynaya Dünya Kupası play-off finaline yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Danimarka ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.
Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 4-0'lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Mikkel Damsgaard, 58. ve 59. dakikalarda Gustav Isaksen ile 75. dakikada Christian Nörgaard attı.
Bu sonucun ardından Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti'ni penaltılar sonucu 4-3 mağlup eden Çekya ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek.