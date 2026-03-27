Viktor Gyökeres hat-trick yaptı: İsveç Dünya Kupası play-off finaline çıktı!

27.03.2026 01:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.

Estadio Ciudad de Valencia Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip İsveç 3-1'lik skorla kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren gollerin üçünü de Viktor Gyökeres kaydetti. Golleri 6. dakikada, 51. dakikada ve 73. dakikada penaltıdan attı.

Ukrayna'nın tek golünü ise 90. dakikada Matvii Ponomarenko kaydetti.

FİNALDEKİ RAKİBİ POLONYA

İsveç play-off turu finalinde Polonya - Arnavutluk maçının kazananı olan Polonya ile karşılaşacak. 

Ukrayna'da Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov 60 dakika sahada kaldı.

