Danylo Sikan: 'Deplasmanlarda kendimiz gibi olamıyoruz'
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Danylo Sikan, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Konyaspor karşılaşması sonrası konuştu.
Sikan, deplasmanlardaki kötü serilerine dikkat çekti.
Danylo Sikan'ın sözleri şu şekilde:
"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlarda kendimiz gibi olamıyoruz, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Daha iyi olmak istiyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin daha iyisini yapacağız."
Etiketler: #Danylo Sikan #trabzonspor #konyaspor
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