Danylo Sikan: 'Deplasmanlarda kendimiz gibi olamıyoruz'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 19:14

Güncelleme: 03.03.2025 - 19:14

Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Konyaspor karşılaşması sonrası konuştu.

Sikan, deplasmanlardaki kötü serilerine dikkat çekti.

Danylo Sikan'ın sözleri şu şekilde:

"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlarda kendimiz gibi olamıyoruz, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Daha iyi olmak istiyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin daha iyisini yapacağız."