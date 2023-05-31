Darüşşafaka Lassa - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Selçuk Ernak'ın takımı Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak.
DARÜŞŞAFAKA LASSA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.
DARÜŞŞAFAKA LASSA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 104-94 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
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