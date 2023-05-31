2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Darüşşafaka Lassa - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:21
Darüşşafaka Lassa - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Selçuk Ernak'ın takımı Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak.

DARÜŞŞAFAKA LASSA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.

DARÜŞŞAFAKA LASSA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 104-94 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.


anadolu efes Darüşşafaka Lassa Basketbol Süper Ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu

Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu
Anadolu Efes'ten transfer iddialarına yanıt!

Anadolu Efes'ten transfer iddialarına yanıt!
Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu!

Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu!

En Çok Okunan Haberler