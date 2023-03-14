Darüşşafaka Lassa, Şampiyonlar Ligi'nde Surne Bilbao'ya geçit vermedi

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Surne Bilbao'yu 95-85 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 23:05
Darüşşafaka Lassa, Şampiyonlar Ligi'nde Surne Bilbao'ya geçit vermedi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu beşinci maçında Darüşşafaka Lassa, sahasında İspanya ekibi Surne Bilbao'yu 95-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta ikinci galibiyetini aldı. Surne Bilbao ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 13, Ercan Osmani 9, Yeboah 5, McCullough 15, White 12, Ragıb Atar 2, Can Korkmaz, Mooney, Hakan Sayılı

Surne Bilbao: Hakanson 6, Kyser 10, Rabaseda 10, Smith 6, Sulejmanovic 9, Alonso 11, Radicevic 3, Reyes 2, Rosa 10, Tsalmpouris 18

1. Periyot: 22-24

Devre: 44-52

3. Periyot: 69-67

Beş faulle çıkan: 37.16 Sulejmanovic (Surne Bilbao)


Darüşşafaka Lassa Surne Bilbao basketbol şampiyonlar ligi

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