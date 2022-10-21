"Katar benim için son Dünya Kupası" diyen Messi'den düzeltme geldi!
Geçtiğimiz haftalarda, "Katar, benim için son Dünya Kupası" açıklamasını yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, sansasyon yaratan o sözlerine açıklık getirdi. Messi, "Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, uzun yıllar Barcelona forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon Katalan ekibinden ayrılma kararı almış ve transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz günlere Fransa'da ayın futbolcusu seçilen yıldız futbolcu, bu sene oynanacak Dünya Kupası için flaş açıklamalar yapmıştı. Söylediği sözler sonrası gündemden düşmeyen Messi, bu olaylar hakkında açıklama yaptı.
MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI KARARI
TN Deportivo'ya konuşan Arjantinli yıldız milli takım kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı.
2022 Katar Dünya Kupası için Messi, "Dünya Kupası için günleri sayıyorum. Katar'daki Dünya Kupası, oynadığım kesinlikle son Dünya Kupası olacak. Ben çok mutlu biriyim. Şükürler olsun ki çocukluğumdan beri hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirebilecek kadar şanslıydım. Şu ana kadar başardıklarımı, elde ettiklerimi düşünmüyorum. Her zaman sırada ne geleceğini düşünüyorum. Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle her zaman bir favori ama bence değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var. Herkes gibi normal bir insanım. Babamın ve annemin bana aşıladığı değerlerle büyüdüm. Az ama gerçek arkadaşlarım var. Her zaman aileme çok sadıktım. Onlarla olmaktan mutluyum. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Messi olmak sizden bazı şeyleri alıyor. Birçok şeyden kendimizi geri tutuyoruz. Ailenle yalnız kalmak, fark edilmemek güzel olurdu" dedi.
SÖYLEDİĞİ SÖZLERE AÇIKLIK GETİRDİ
Arjantinli yıldız, geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Benim için son Dünya Kupası" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şu anda kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'ye geldiğimden daha iyi. Benim için son Dünya Kupası açıklamasını yaş sorunu nedeniyle yaptım. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain'de bu sezona hızlı başlayan Lionel Messi gösterdiği performans ile taraftarın ve dünyanın ilgi odağı oldu. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 8 kez rakip kaleyi sarsmayı başardı. Öte yandan takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi.
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