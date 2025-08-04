Cumhuriyet Gazetesi Logo
David Luiz'den sürpriz imza!

David Luiz'den sürpriz imza!

4.08.2025 11:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
David Luiz'den sürpriz imza!

Brezilyalı futbolcu David Luiz, Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem dünyanın en iyi stoperleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu David Luiz, kariyerine Güney Kıbrıs'ta devam edecek.

38 yaşındaki futbolcu, Fortaleza'dan Pafos FC'ye transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya takımlarından Vitoria'da futbola başlayan Luiz, Benfica'da parladıktan sonra Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'nin ardından PSG'nin yolunu tutan deneyimli stoper, 2 sezon sonra yeniden Maviler'e döndü. Chelsea'den sonra Arsenal forması da giyen David Luiz, Flamengo ile birlikte ülkesine döndü. Yıldız oyuncu son olarak Fortaleza forması giydi.

İlgili Konular: #transfer #David Luiz #Güney Kıbrıs

İlgili Haberler

Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru!
Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.
Beşiktaş duyurmuştu: Semih Kılıçsoy yeni takımına imzayı attı!
Beşiktaş duyurmuştu: Semih Kılıçsoy yeni takımına imzayı attı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki milli oyuncu Semih Kılıçsoy'u kiraladı.
Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı: 'Böyle bir talep olursa...'
Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı: 'Böyle bir talep olursa...' Süper Lig ekibi Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, Beşiktaş ile oynayacakları maçın ertelenme iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.