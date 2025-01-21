David Luiz yeni kulübüne imzayı attı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:12

Brezilyalı oyuncu David Luiz'in yeni takımı resmen açıklandı.

Son olarak Flamengo'da oynayan 37 yaşındaki stoper, Brezilya ekibi Fortaleza'ya transfer oldu.

David Luiz'in Fortaleza ile iki yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYMİŞTİ

Arsenal, Chelsea, PSG ve Benfica gibi önemli takımlarda da forma giyen Luiz için Brezilya ekibi herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Kariyeri boyunca 676 maça çıkan 37 yaşındaki isim, 40 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.