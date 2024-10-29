Adnan Dinçer
Sanchez farkı
Derbide iki takım arasındaki farkı bir forvet değil stoper yarattı. Beşiktaş’ın gole dönüşecek ataklarında G.Saraylı D.Sanchez’in çok kritik müdahaleleri oldu. Kolombiyalı stoper çok çabuk. Beşiktaş’ta Semih yokları oynadı. Siyah-Beyazlılar ilk yarı çok top kaybetti, final pasları etkisizdi. Oyun hep Rafa Silva’nın ayağına bakıyor. İkinci devre skor 1-0’ken Beşiktaş baskı kurdu ama G.Saray savunmasını geçemedi. Sara iki asistle yıldızlaştı. Osimhen klasını konuşturdu. Muçi’nin golü çok şıktı.
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