Davinson Sanchez'in menajerinden transfer açıklaması: 'Çıkan haberler doğru'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:47

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:47

Galatasaray, Tottenham forması giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in transferi için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibine Kolombiyalı için sözlü bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifin yaklaşık 9 milyon Euro olduğu belirtildi.

Davinson Sanchez

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Davinson Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray dışında başka taliplerinin de olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Haberde Tottenham'ın Sanchez'in ayrılığına onay vermeye hazır olduğu, transfer için son kararı Sanchez'in vereceği kaydedildi.

Kolombiyalı stoperin Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.