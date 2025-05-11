Demir Ege'nin golleri yetmedi: Nacional, 3-0'dan döndü!
Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Rio Ave, Nacional ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.
Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın 3 ve 43 ile Theofanis Bakoulas'ın 28. dakikada attığı gollerle deplasmanda ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Nacional, 46. dakikada Andre Sousa, 90. dakikada Leo Santos ve 90+4. dakikada Konstansino Kostoulas'ın kendi kalesine attığı gollerle birlikte maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.
Rio Ave'de iki gol atan Demir Ege, devrede oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Rio Ave 37, Nacional 34 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Rio Ave, sahasında Gil Vicente'yi konuk edecek. Nacional, Porto deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Rio Ave #Demir Ege Tıknaz #Nacional
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