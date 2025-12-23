Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demokratik Kongo'ya tek gol yetti!

Demokratik Kongo'ya tek gol yetti!

23.12.2025 18:05:00
Demokratik Kongo'ya tek gol yetti!

Demokratik Kongo, Afrika Uluslar Kupası'nın ilk haftasında karşılaştığı Benin'i 1-0 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası D grubu ilk maçında Demokratik Kongo, Benin ile karşılaştı.

Al Madina Stadyumu'nda oynanan maçı Demokratik Kongo 1-0 kazandı.

ESKİ TRABZONSPORLU ASİST YAPTI

Galibiyeti getiren golü Trabzonspor'un eski futbolcusu Theo Bongonda kaydetti. Asisti ise sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku yaptı.

Demokratik Kongo'da, Alanyaspor forması giyen Meschack Elia 68. dakikada oyuna dahil oldu. Benin'de ise Göztepe forması giyen Junior Olaitan maç kadrosuna alınmadı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo 3 puan olurken, Benin ise 0 puan kaldı.

Grubun sonraki maçında Demokratik Kongo, Senegal ile karşılaşacak. Benin ise Botsvana ile oynayacak.

