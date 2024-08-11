Deniz Eren Dönmezer: 'Devamı gelecek'
Adana Demirspor'un Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçta kaleyi koruyan 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer maç sonu verdiği röportajda, "Sakin olmak lazımdı, bunu başardım. İnşallah devamı gelecek" dedi.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.
Adana Demirspor'un kalesini altyapıdan yetişen 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korudu.
Maçın ardından beIN SPORTS'a konuşan genç futbolcu daha iyi olacağını söyledi.
"Ben kendime güveniyordum aslında. Hazırlık maçları ve antrenmanlar güzel geçmişti. Bu sabah öğrendim Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayacağımı. Çok mutlu oldum. Tamamen odaklanmıştım. Hocama, aileme, başkanıma, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adana DEmirspor kalesini uzun süre korur, milli takım kalesine de geçerim. Taraftar mükemmeldi, bizi destekleyenlere teşekkürler. Sakin olmak lazımdı, bunu başardım. İnşallah devamı gelecek."
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