Deniz Gül asist yaptı: Porto kendi evinde kazandı!

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Porto, evinde Tondela'yı konuk etti.

Estadio Do Dragao Stadyumu'ndan oynan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Porto 39. dakikada Alan Varela ile penaltıdan yararlanamadı. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Viega ve 65. dakikada Victor Froholdt kaydetti.

Milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmada 88 dakika süre alırken ilk golde asist yapan isim oldu.

BENFICA İLE PUAN FARKINI AÇTI

Bu sonuçla birlikte Porto puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi olan Benfica ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkarmayı başardı.

Tondela ise 21 puanla 17. sıradaki yerinde kaldı.

PORTO'DAN 10 MAÇLIK SERİ

Porto 10 maçtır mağlubiyet yaşamazken, Tondela'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Porto gelecek hafta deplasmanda Estrela ile, Tondela ise evinde Nacional ile karşılaşacak.