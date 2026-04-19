Lyon, PSG'yi 2 golle devirdi

19.04.2026 23:57:00
Cumhuriyet Spor
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya geldi. 

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 2-1'lik skorla kazandı. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti.

PSG'de Gonçalo Ramos, 33. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ev sahibinin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

Ligdeki son 4 maçının 2'sinden mağlup ayrılan PSG, 63 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Lens'in 1 puan önünde yer aldı.

Lyon ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 54 puanla 3. sıraya tırmandı.

PSG, gelecek hafta Nantes'i ağırlayacak. Lyon ise evinde Auxerre'i konuk edecek.

