Lyon, PSG'yi 2 golle devirdi

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 2-1'lik skorla kazandı. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Endrick ve 18. dakikada Afonso Moreira kaydetti.
PSG'de Gonçalo Ramos, 33. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ev sahibinin tek golü 90+3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.
Ligdeki son 4 maçının 2'sinden mağlup ayrılan PSG, 63 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle en yakın takipçisi Lens'in 1 puan önünde yer aldı.
Lyon ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 54 puanla 3. sıraya tırmandı.
PSG, gelecek hafta Nantes'i ağırlayacak. Lyon ise evinde Auxerre'i konuk edecek.