Milli satranççı Ediz Gürel, Dünya Kupası biletini kaptı!

20.04.2026 00:35:00
Milli sporcu Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı ilk 5 içinde tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Büyükusta (GM) unvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Polonya'da yapılan Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı ilk 5 içinde tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu açıklamasına göre, Katowice kentinde düzenlenen organizasyonda 43 ülkeden 502 satranç ustası yarıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA YARIŞACAK

Turnuvada mücadele eden milli sporcu Ediz Gürel, sergilediği performansla genel klasmanda 5. sırayı aldı.

Elde ettiği dereceyle Dünya Kupası'nda yarışma hakkı kazanan milli satranççı, Türk satrancı adına uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

