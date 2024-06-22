Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, nereli? Samuel Kalu hangi takıma transfer oldu?
Geride kalan sezonu Bordeaux'da geçiren yıldız oyuncu Samuel Kalu sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, nereli? Samuel Kalu hangi takıma transfer oldu?
Transfer döneminin açılmasına az bir zaman kala Türk takımları birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor. Galatasaray'da deneyimli futbolcu Kalu'yu gözüne kestirdi. Peki, Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, nereli? Samuel Kalu hangi takıma transfer oldu?
SAMUEL KALU KİMDİR?
26 Ağustos 1997 yılında Nijerya'da Samuel Kalu, 1.76 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Futbola ülkesinde başlayan Kalu, 4 Ocak 2017 yılında Gent'e 1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sadece yarım sezon Gent'te oynayan Samuel Kalu, Ağustos 2018 yılında 8.5 milyon euro karşılığında Bordeaux'un yolunu tuttu. 22 yaşındaki oyuncu, 12 kez giydiği Nijerya formasıyla 2 gol ve 3 asist yaptı.
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