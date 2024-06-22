Yayınlanma: 22.06.2024 - 21:35

Güncelleme: 22.06.2024 - 21:35

Transfer döneminin açılmasına az bir zaman kala Türk takımları birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor. Trabzonspor'da deneyimli stoper Gigot'u gözüne kestirdi. Peki, Samuel Gigot kimdir? Samuel Gigot kaç yaşında, nereli? Samuel Gigot hangi takıma transfer oldu?

SAMUEL GIGOT KİMDİR?

Olympic Marseille takımında Defans mevkinde forma giyen Samuel Gigot, 12 Ekim 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 83 kilo olan Samuel Gigot, sağ ayağını kullanmaktadır.