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Denizlispor'a 12 puan silme cezası

Denizlispor'a 12 puan silme cezası

27.06.2025 14:00:00
Güncellenme:
DHA
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Denizlispor'a 12 puan silme cezası

Süper Lig'den 2021 yılında küme düştükten sonra 4 yıl içinde tarihinde ilk defa amatör lige gerileyen Denizlispor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'e de eksi 12 puanla başlayacak.

Eski yabancı futbolcularına borçları yüzünden FIFA kıskacında olup 4 yıldır transfer yasağını açamayan, geçen sezon Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle 6 puanı silinince amatöre düşen Denizlispor yine puan silme cezası aldı. Denizlispor camiasının aylardır çözemediği iki borç dosyası kulübün başını yaktı.

Yeşil-siyahlı kulüp, Süper Lig döneminden eski futbolcuları Adam Stachowiak ve Marvin Bakalorz'a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 12 puan silme cezasına çarptırıldı. Bu ceza ile yeşil-siyahlılar, amatör lige -12 puanla başlayacak. Denizlispor'da olağanüstü kongre tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği öğrenilirken, Başkan Fatih Aslan Kazancıo'nun aylardır sessiz kalması taraftarın tepkisine yol açtı. Sözleşmesi sona eren kaleci Ali Eren Yalçın'ın da takımdan ayrıldığı Denizlispor'da U19 takımı oyuncuları Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sezona hazırlanıyor.


İlgili Konular: #Bölgesel Amatör Lig #denizlispor #Puan silme

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