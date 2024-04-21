Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:46
Deportivo Alaves - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Girona'yı 3-1 mağlup etmişti.

Alaves ise Granada deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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