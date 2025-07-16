Cumhuriyet Gazetesi Logo
Depremde hayatını kaybetmişti: Yeni Malatyaspor'dan anlamlı hareket!

Depremde hayatını kaybetmişti: Yeni Malatyaspor'dan anlamlı hareket!

16.07.2025 10:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Depremde hayatını kaybetmişti: Yeni Malatyaspor'dan anlamlı hareket!

TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın formasının emekli edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma emekli edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı formanın emekli edildiği ve Yeni Malatya Stadyumu Güney Tribünü'nün adının ise "Ahmet Eyüp Türkaslan Tribünü" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023'te yaşanan, milletimizi derin bir yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde kaybettiğimiz, karakteri, duruşu ve örnek kişiliğiyle camiamızın gururu olan kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'ın aziz hatırasını yaşatmak, bizim için bir vefa borcudur. Bu doğrultuda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın giydiği 14 numaralı forma, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından emekli edilmiştir. Bu forma, artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek, onun anısı sonsuza dek saklı tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #yeni malatyaspor #forma #Ahmet Eyüp Türkaslan

İlgili Haberler

Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu!
Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu! Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki Norveçli oyuncu Joshua King'in Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Khaleej'e transfer olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Dominik Livakovic kararı!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Dominik Livakovic kararı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teklif gelmesi halinde 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.
Devre arasında transfer edilmişti: Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı!
Devre arasında transfer edilmişti: Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile yollarını ayıracağı kaydedildi.