Derbide kazanan Galatasaray: Sarı-kırmızılılardan müthiş geri dönüş!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:17

Güncelleme: 11.02.2024 - 16:23

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment ile karşılaştı.

3 PUAN SON ANLARDA GELDİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 82. dakikadada Benan Altıntaş ile eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılı takım 89. dakikada Ebru Topçu'nun ayağından bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı.