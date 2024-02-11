Derbide kazanan Galatasaray: Sarı-kırmızılılardan müthiş geri dönüş!
Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment ile karşılaştı.
3 PUAN SON ANLARDA GELDİ
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 82. dakikadada Benan Altıntaş ile eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılı takım 89. dakikada Ebru Topçu'nun ayağından bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı.
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