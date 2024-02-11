Derbide kazanan Galatasaray: Sarı-kırmızılılardan müthiş geri dönüş!

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:17
Derbide kazanan Galatasaray: Sarı-kırmızılılardan müthiş geri dönüş!
Abone Ol google-news

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment ile karşılaştı.

3 PUAN SON ANLARDA GELDİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Beşiktaş, maçın 78. dakikasında Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 82. dakikadada Benan Altıntaş ile eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılı takım 89. dakikada Ebru Topçu'nun ayağından bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 49 yaptı. Beşiktaş ise 32 puanda kaldı.


Galatasaray Petrol Ofisi haberleri galatasaray haberleri beşiktaş haberleri Beşiktaş United Payment haberleri Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!

Galatasaray Ekmas, dev maçta Anadolu Efes'i geçemedi!
Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'
Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!

Galatasaray'dan transfer edilmişti: Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Derbide kazanan Galatasaray: Sarı-kırmızılılardan müthiş geri dönüş!

Derbide kazanan Galatasaray: Sarı-kırmızılılardan müthiş geri dönüş!
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!

Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Tunç Soyer’den CHP lideri Özgür Özel’e ret

Tunç Soyer’den CHP lideri Özgür Özel’e ret
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Bakanlık yurttaşların evine 350 metre mesafede dinamit patlatacak

Bakanlık yurttaşların evine 350 metre mesafede dinamit patlatacak
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
İnci Taneleri ekibi o sahne nedeniyle özür diledi!

İnci Taneleri ekibi o sahne nedeniyle özür diledi!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte